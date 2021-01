Sonnenstrom und Naturwärme: Die EVN rüstet das Brucker Biomasseheizwerke mit Photovoltaikanlagen aus.

BRUCK/LEITHA. Schon jetzt leisten die rund 80 Biomasseheizwerke der EVN einen wichtigen Beitrag für die Energiewende: Sie verwandeln Biomasse aus der Region in nachhaltige Naturwärme für die Region. Von nun an kommt bei einigen Biomasseheizwerken ein weiterer Nutzen dazu: Auf dem Dach von elf Anlagen und den jeweils angrenzenden Biomasselagern wurden bereits große Photovoltaikanlagen in Niederösterreich installiert. Eines dieser Biomasseheizwerke befindet isch in Bruck an der Leitha. Die Photovoltaikanlagen kommen ab sofort für die Eigenversorgung des jeweiligen Heizwerks zum Einsatz. Für 2021 ist in der zweiten Phase des Ausbaus die Installation von fünf weiteren Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Biomasseheizwerken der EVN geplant. Somit ist gleich doppelt für eine nachhaltige und ökologische Wärmegewinnung gesorgt.

Energiegewinnung der Photovoltaikanlage

Die insgesamt 16 neuen Photovoltaikanlagen haben eine Gesamtleistung von 2,5 MWp (Megawatt Peak), womit jährlich rund 2,8 GWh (Gigawattstunden) Ökostrom erzeugt werden können – das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von rund 800 Haushalten. „Wir verwenden diesen Sonnenstrom unter anderem für jene Pumpen, die unsere wertvolle Naturwärme zu unseren Kunden bringen. Damit wird unsere Naturwärme noch regionaler und noch nachhaltiger. Und durch die konsequente Nutzung geeigneter Dachflächen unterstützen wir zusätzlich die ambitionierten Klima- und Energieziele“, zeigt sich EVN Sprecher Stefan Zach begeistert.