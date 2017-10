Haftstrafen für slowakische Fahrrad- und ECO-Plus-Diebe

09.10.2017, 23:06 Uhr

Vom Bezirk Neusiedl am See im Süden bis zum Bezirk Gänserndorf im Norden konnten beiden acht Fahrraddiebstähle nachgewiesen werden. Außerdem eine "Einkaufstour" im Brucker ECO-Plus-Wirtschaftspark, wo sie in diversen Geschäften alles klauten, was nicht niet- und nagelfest war - von Schokoladen über Rasierer bis hin zu Lautsprechern.Die weitgehend geständigen Angeklagten kassierten wegen gewerbsmäßiger Diebstähle unbedingte Freiheitsstrafen in der Dauer von 18 bzw. 16 Monaten.Das Urteil ist rechtskräftig!