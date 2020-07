Die Ermittlungen im Bankenskandal werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Burgenland geführt. Aufgrund der Komplexität des Falles wurde diesbezüglich ein eigener Bereich - „SOKO-Commerz“ eingerichtet.

BURGENLAND. Die „SOKO-Commerz“ besteht aus zehn Beamten der Landespolizeidirektion mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich von Bankendelikten. Die dort tätigen Beamten haben in der Vergangenheit alle im Burgenland angefallenen Malversationen im Bankensektor untersucht und waren zum Teil zur Unterstützung des Bundeskriminalamtes in Wien tätig. Dieses zehnköpfige Kernteam wird in weiterer Folge im Hinblick auf die jeweiligen Ermittlungssachverhalte mit zusätzlichen Spezialisten der LPD Burgenland anlassbezogen erweitert.

Mehrere Hausdurchsuchungen

Zwischenzeitlich wurden in der aktuellen Causa über Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Aufarbeitung dieses komplexen Falles wird mit Sicherheit mehrere Monate in Anspruch nehmen. Sie erfolgt in enger und guter Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Staatskommissär und dessen Spezialistenteam.