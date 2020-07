ÖVP-Chef Christian Sagartz will von den im Landtag vertretenen Parteien wissen, ob und in welcher Höhe sie Gelder von der Commerzialbank erhalten haben.

BURGENLAND. Für ÖVP-Chef Christian Sagartz stehen rund um den Bankskandal zwei Fragen im Mittelpunkt: „Wohin sind die Gelder geflossen und wer hat vom Netzwerk Martin Pucher profitiert?“

Eine weitere Frage, die Sagartz wissen möchte: In welcher Höhe sind Gelder an politische Parteien geflossen?

6.560 Euro an die ÖVP

Für die ÖVP hat er die Zahlungen im Zeitraum 2015 bis 2019 offengelegt. Demnach betrug das Sponsoring insgesamt 6.560 Euro, davon 3.100 an die Bezirksorganisation, 3.450 Euro an Ortsparteien sowie 10 Euro an Spenden. „Es ist an der Zeit, dass die im Landtag vertretenen Parteien mit all ihren Vorfeldorganisationen offenlegen, welche finanziellen Zuwendungen sie in den letzten Jahren von der Commerzialbank und Martin Pucher erhalten haben“, so Sagartz, der erneut Kritik an LR Christian Illedits übt.

„Kein Landespolitiker war so nah an Martin Pucher dran, wie SPÖ-Landesrat Christian Illedits“, meint der ÖVP-Chef und weist unter anderem auf die jährliche Unterstützung von 60.000 Euro für den ASV Draßbufrg hin, wo Illedits als Präsident fungiert.