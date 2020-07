FPÖ-Chef Norbert Hofer fordert LH Doskozil auf, dem ehemaligen Chef der Commerzialbank Martin Pucher das Ehrenzeichen des Landes Burgenland umgehend abzuerkennen.

BURGENLAND. „Es sieht danach aus, dass Pucher jahrelang mit seiner Bank politiknahe Verbindungen gepflegt und aufgebaut hat, die nicht frei von persönlichen Interessen waren. Diese Verstrickungen sind schonungslos aufzuarbeiten. Und es muss klar sein, dass Pucher nicht Träger einer Auszeichnung des Landes sein kann“, so Hofer.

Martin Pucher wurde im Februar 2017 mit dem großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland ausgezeichnet.

Foto: LMS

Parlamentarische Anfrage

Der FPÖ-Chef kündigte in diesem Zusammenhang eine umfangreiche parlamentarische Anfrage der FPÖ an das Finanzministerium an. „Wenn SPÖ und ÖVP glauben, sie können bei diesem Bankenskandal etwas vertuschen, dann haben sie sich getäuscht. Wir werden dafür sorgen, dass die parteipolitischen Verwicklungen lückenlos aufgeklärt werden“, betont Hofer