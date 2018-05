"Das Fest" in Michaelnbach

03.05.2018, 15:09 Uhr

Freitag sorgen Erwin und Edwin und Gin Sonic, und am Samstag the Grandmamas für Stimmung im Discozelt. Samstag gibt es außerdem einen Zu- und Heimbringerdienst mit dem "Festlbus" und wer mit dem Festlbus anreist, genießt gratis Eintritt.

Frühschoppen mit dem MV WendlingDie LauserDie sechs starken Männer in ihren unverkennbaren Kilts gemeinsam mit dem einzigartigen Lauser-Sound, spielen mittlerweile in der ersten Liga im volkstümlichen Musikgeschäft. Dudelsack und geile Lichteffekte gehören ebenso dazu, wie das unverwechselbare Live-Feeling, dass die Lauser garantieren.Gin SonicWie eine Zitrone im bitteren Tonic Water belebt die Band die Österreichische Rockszene mit ihrem frischen Sound. Hin zu neuen Welten: die Abrissbirne des Rock'n'Roll-Klischees!Erwin und Edwin4 Musiker, eine Mission: Die Fusion ihrer vielseitigen Qualitäten um Raum für ihre einzigartige funky Eletronic Brass Music zu schaffen – mit nur einem Ziel: „make the people dance!“The Howling MuffsFunkige Stonerrock-Musik, mit psychedelischen, melancholischen Elementen und progressivem Aufbau.The GrandmamasDie aktuellsten Chats- und Discohits gemixt mit den größten Stimmungskrachern und Partyklassikern - das ist das musikalische Geheimrezept der fünf Burschen aus Oberösterreich.DJ KinimodMit mehr als 60 Auftritten im Jahr gehört DJ Kinimod zu den gefragtesten DJ´s in Österreich. Durch seine musikalische Vielseitigkeit und powervolle Animation am Mikro bringt er seit nunmehr 10 Jahren jedes Event zum Kochen.Weitere Infos online: Das Fest