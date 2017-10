Wahllokale im Bezirk: Wo man wann, seine Stimme abgeben kann

05.10.2017, 05:00 Uhr

In manchen Sprengeln in Grieskirchen und Eferding sollte man am Wahlsonntag früh aufstehen.

BEZIRKE. Am 15. Oktober wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Wer nicht per Wahlkarte wählt, geht dazu in das Wahllokal seines Sprengels. Dabei gilt aber: Nicht alle Wahllokale haben dieselben Öffnungszeiten. Um am Tag der Wahl nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, lohnt sich ein Blick auf die Öffnungszeiten des eigenen Wahllokals, die übrigens auch auf der amtlichen Wahlmitteilung stehen. Besonders früh schließt eines der Gaspoltshofner Wahllokale: Der Sprengel fünf, der im Bezirks-#+altenheim wählt, kann bis 10 Uhr an die Urnen. Kurz darauf, um 11.30 Uhr, schließt auch das Wahllokal des Sprengels sechs in Gaspoltshofen. In Aistersheim, Heiligenberg, Michaelnbach, Pram, Wendling und den restlichen Gaspoltshofner Sprengeln wird ebenfalls noch vor dem Mittagessen gewählt: Deren Wahllokale schließen um 12 Uhr.

Die "Hochburgen" 2013

Bei der vergangenen Nationalratswahl im Jahr 2013 präsentierten sich manche Gemeinden als wahre Hochburgen einzelner Parteien. In Pötting etwa votierten fast 62 Prozent der Wähler für die ÖVP. Auch in Heiligenberg war die ÖVP besonders stark und erhielt knapp die Hälfte aller Stimmen. In Gallspach und Kematen konnte die FPÖ mit 31,7 und 32,7 Prozent die meisten Wähler für sich gewinnen. In Alkoven und Schlüßlberg erzielte die SPÖ mit jeweils über 34 Prozent der Stimmen ihre besten Ergebnisse. Die Grünen konnten sich mit 14,3 Prozent über ein gutes Ergebnis in Tollet freuen, auch wenn man hier nicht von einer "Hochburg" sprechen kann.Alle Infos rund um die Wahl finden Sie auf unserer Themenseite:  meinbezirk.at/wahl17