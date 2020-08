Am Freitag, 21. August, von 15 bis 21 Uhr findet am Franz-Forster-Platz in St. Valentin eine Veranstaltung zum Thema „Lebensfreude“ vom Verein „Herzensprojekte“ statt.

ST. VALENTIN. „Diese Veranstaltung ist ein Beitrag, um das eigene Potential zu fördern, den Alltag bewusster zu gestalten und sich an Schönem, am Leben zu erfreuen“, sagt Herzensprojekte-Partnerin Birgit König.

Heilsames für Körper, Geist und Seele

Es erwarten Sie Illustrationen und Zeichenkunst, Fine Art Fotographie, Schmuck und Kreationen aus Silber, Angebote der Körperarbeit wie Massage, Faszien Arbeit, Cranio Sakral Balancing, Astrologische Beratung, Hypnose, Humanenergetik, Heil- und Bewusstseinsarbeit und Schamanisches Coaching. Außerdem gibt es interessante Vorträge über die Freude des Lebens, Klarheit zur eigenen Berufung und der eigene Weg als Seele. Weiters können sich pflegende Angehörige von Demenzkranken oder Interessierte am Infostand „Das Herz wird nicht dement“ informieren. Für Speis und Trank ist gesorgt. Mehr Infos unter herzensprojekte.info oder unter 0677/6265 8960.