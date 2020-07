Am Freitagabend kam es aus vorerst noch unbekannter Ursache zu einem Brand in der Justizanstalt Asten.

ASTEN. Gegen 17 Uhr wurde das Feuer im Zellentrakt bemerkt und der betroffene Bereich sofort evakuiert. Justizwachebeamte, darunter auch Mitglieder der neu gegründeten beziehungsweise noch in der Entstehungsphase befindlichen Betriebsfeuerwehr der Anstalt, konnten den Brand löschen. Gleichzeitig wurden noch die Feuerwehren Asten und Raffelstetten nachalarmiert, die die Mitarbeiter bei den Belüftungsarbeiten unterstützten. Eine Gefahr für die Insassen bestand zu keiner Zeit, die Evakuierung in den Außenbereich verlief problemlos. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Im September letzten Jahres kam es zu einem ähnlichen Feuerwehreinsatz in der Justizanstalt. Hier geht es zum Bericht.