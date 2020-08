Nominiert für den Regionalitätspreis 2020: Der Frischfleisch-Automat von Christoph Gallner aus Niederneukirchen.

NIEDERNEUKIRCHEN. Wer in der Region Enns heimische Schmankerl kaufen will, ist nicht mehr an die Öffnungszeiten von Geschäften und Bauernmärkten gebunden. In Niederneukirchen bei der Avia-Tankstelle gibt es seit fünf Jahren Fleisch, Wurst und regionale Fertiggerichte aus dem Selbstbedienungsautomaten – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Befüllt werden die Automaten regelmäßig mit Produkten der Fleischerei Kinast und den Gerichten von „gernekoch“.

Frischfleisch rund um die Uhr

„Wir achten darauf, dass je nach Saison die passenden Produkte, wie Grillfleisch und Co. angeboten werden“, sagt Christoph Gallner, Mitgründer von „gernekoch“ und Betreiber des Automaten. Die Fleischerei Kinast bezieht unter anderem auch einen Teil des Schweinefleisches von Christophs elterlichen Bauernhof. „Unser Ziel ist die Verbindung von Regionalität, Qualität und Innovation", so Gallner. Derzeit werden die Produkte auch jeden Samstag am Gemüsehof Wild-Obermayr von 8 bis 12 Uhr in Niederneukirchen angeboten. „Da jedoch die Anfragen immer mehr wurden, wollten wir eine 'Rund-um-die-Uhr'-Lösung für unseren Bezirk anbieten", so Gallner.

