Nominiert für den Regionalitätspreis 2020: Der digitale Marktplatz neben der Einsatzzentrale des Roten Kreuzes in St. Florian.

ST. FLORIAN. Die Gemeinde St. Florian hat gemeinsam mit der Firma Variocube und im Rahmen des Lebensmittelcluster-Projektes Einkauf Smart 4.0 einen digitalen Marktplatz geschaffen. Seit Mitte April kann man neben der Einsatzzentrale des Roten Kreuzes regionale Produkte kontaktlos und zu jeder Uhrzeit abholen. Die Benutzung ist einfach: Die Kunden bestellen per Telefon oder online ihre Waren direkt beim regionalen Hersteller. Diese liefern in die Übergabestation und informieren den Kunden telefonisch oder per SMS über die Zustellung. Mit einem Abhol-Code kann die Bestellung dann zu einem beliebigen Zeitpunkt aus dem Schließfach entnommen werden – bezahlt wird per Überweisung. „Es ist wichtig, in Zeiten wie diesen, offen für neue Lösungen zu sein. Dieser Marktplatz ist ein moderner Nahversorger und wird auch nach der Krise eine attraktive Lösung für die Zustellung bleiben“, sagt St. Florians Bürgermeister Robert Zeitlinger.

Möglichkeit für regionale Anbieter

Mittlerweile werden regionale Produkte unter anderem vom Gemüsehof Wild-Obermayr, Fischspezialitäten vom Jagerbauer, Fertiggerichte von „gernekoch“ und ARGE Wildbret Linz-Land angeboten. „Die lokale Anbieterschaft, wie hier in St. Florian, bekommt mit dem digitalen Marktplatz einen zusätzlichen Verkaufsplatz – 24 Stunden, 7 Tage die Woche“, sagt Willy Lehmann, Koordinator des Lebensmittelcluster-Projektes. „Anbieter, denen durch eine entsprechende Infrastruktur in ihrem Aktionsradius die Möglichkeit gegeben wird, wirtschaftlich und effizient anzubieten, werden gestärkt und für die Konsumenten wird dadurch sichergestellt, dass sie mit höchster Qualität versorgt werden – sowohl im normalen Alltag, als auch in Krisenzeiten“, so Franz Spindler, Geschäftsführer der Variocube GmbH. Mehr Infos unter digitalermarktplatz.com.

Anmeldung

Einreichungen für den Regionalitätspreis 2020 sind bis 16. August möglich – per Post an: BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding oder online: meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö