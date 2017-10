Ed Ehmayr läd in sein Atelier

St. Valentin. Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, lädt Künstler Ed Ehmayr in sein Atelier ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr gewährt er Besuchern Einblicke in sein Atelier. Bei Häppchen, Prosecco oder Wein können die Besucher die neuesten Werke betrachten und natürlich auch mit dem Künstler über seine Arbeit ausführlich diskutieren.