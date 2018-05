Glasfaser als wichtiger Faktor für die Zukunft

04.05.2018, 13:42 Uhr

Im Kronstorfer Gemeindegebiet soll ein flächendeckender Glasfaseranschluss verfügbar sein.

KRONSTORF (km). Im Bereich Digitalisierung kann die Gemeinde Kronstorf Fortschritte verzeichnen. "Der Ortsteil Unterhaus wird nun voll mit Glasfaser ausgebaut werden", so Bürgermeister Christian Kolarik. Kronstorf sei eine der ersten Gemeinden gewesen, die intensiv mit einem Anbieter in Kontakt waren für eine flächendeckende Breitbandversorgung. "Wir möchten einen hunderprozentigen Glasfaseranschluss bis ins Haus – also keine Zwischenlösungen." Andere Anbieter würden oft auf den letzten Metern mit Kupfer arbeiten, was man in Kronstorf vermeiden möchte. "Thaling hat mal die Grundversorgung, soll aber noch weiter verdichtet werden", so Kolarik. Der Ortsteil Unterhaus soll in den kommenden Wochen nun folgen. Jeder, der will, bekommt einen Glasfaseranschluss. Für alle übrigen Haushalte sind Leerverrohrungen geplant. Die nächsten Schritte werden schließlich im Bereich Kronstorf gesetzt.

Für eine wachsende, innovative Gemeinde sei es wichtig, in die moderne Infrastruktur investiert. "Hier ist das Breitband, insbesondere Glasfaser, sicher ein entscheidender Standortfaktor für die Zukunft", so Kolarik. "Nämlich nicht nur für den, der bereits in Kronstorf wohnt, sondern auch für die Aufwertung der Grundstücke", so das Kronstorfer Oberhaupt. Die Gemeinde arbeite deshalb sukzessiv an dieser Entwicklung. "Am Schluss soll ein höchstmöglicher Anschlussgrad erreicht werden."