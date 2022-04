Das Literaturmuseum in einem Stadtpalais in der Johannesgasse 6 hat eher enge Räume und generell nicht viel Platz. Jedenfalls nicht genug für die Fülle großer Autorinnen und Autoren der österreichischen Literatur.

Die Dauerausstellung will gar nicht systematisch und tief, gründlich informieren, denn das geht ganz bestimmt nicht. Es werden sozusagen Spotlichter auf einzelne Namen gerichtet, aber es werden auch die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Hintergründe gestreift.

Das Museum ist interaktiv, man kann an Bildschirmen mitarbeiten, Infomaterial lesen, viele Bilder und Handschriften - wenn auch oft nur als Kopie - anschauen. Ich denke, dieser Museumsbesuch könnte das Interesse an einzelnen großen und auch weniger bekannten Namen wecken, und dann kann man in der Bibliothek oder im Internet Genaueres er-lesen. Es gibt allerdings regelmäßig interessante Gesprächsrunden, Vorlesungen, Begegnungen, die auch Lust auf Literatur machen können.