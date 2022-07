Spaziergang vom Parkplatz hinauf in die Schallaburg, wril wir die Jahresausstellung "Reiternomaden in Europa" (Hunnen, Awaren, Bulgaren, Ungarn etwa im 1.Jahrtausend) anschauen möchten.

Das Grün um die Burg herum und auch im Hof ist üppig, und wir sehen so manches Exotische; eine gewöhliche Stockmalve, aber so gesund wie sonst nie, auch die Blätter sind nicht löchrig; ihre zartgelbe Farbe scheint ungewöhnlich. Denn ich erinnere mich eher an rosa-violett-purpurrote und weißliche Varianten.

Im Hof stehen drei große Granatapfelbäume, üppig grün und voller roter Blüten. Hier und da lachen uns schon die walnussgroßen Früchte entgegen. Aber der Kellner sagt uns, dass die Früchte doch nie richtig groß werden, sondern vorzeitig abfallen.

Der Passionsblumenstrauch ist so riesig, dass ich zuerst denke, er wäre nicht echt... Knospen und Blüten, schön und exotisch. Ist das der Klimawandel - oder bloß das günstige Mikroklima, dass diese Pflanzen hier so gut gedeihen?