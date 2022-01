Kein Witz. Ich kenne und mag das güldene Johann Strauss-Denkmal im Wiener Stadtpark, aber entweder ist er, wenn ich dort bin, zugeschneit, oder stehen die Touristen Schlange, um sich mit ihm fotografieren lassen zu können, so dass ich meistens mach einem eiligen Klick von vorne die Flucht ergreife. Es gibt ja noch genus Sehenswertes im Stadtpark.

Aber diesmal war es Covid-bedigt ziemlich leer: keine Touristen, nur wenige Spaziergeher und Kaffeetrinker, aber diese gruppierten sich um das kleine braune Wagerl Coffee to go mit dem erstaunlich guten Kaffee. So konnte ich Johann Strauss einmal umrunden und feststellen, dass die Rückseite des Denkmals auch eindrucksvoll ist.

Weitere Blicke galten dem schmalen Wienfluss, kurz bevor er bei der Urania in den Donaukanal mündet.