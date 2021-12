in Wien, sagt man scherzhaft. Er war ab den 1950-er Jahren über 30 Jahre lang weltberühmt in ganz Österreich: als Radio-Talker, als TV-Moderator, Schauspieler im Theater, im Film, im Cabaret. Er sang, er machte Werbung und moderierte sogar die Modeschauen in Warenhäusern. Er trat als Charleys Tante in Damenkleidern auf. Ihm war keine Bühne zu klein, er spielte aber mit Größen wie Karl Farkas, Helut Qualtinger, Romy Schneider, Senta Berger, Udo Jürgens usw. Er plauderte im TV-Studio mit Sexbombe Ursula Andress und dem ersten Mann im Weltall, dem sowjetischen Kosmonauten Jurij Gagarin.

Sein Sarg wurde in einer Kutsche mit 4 vorgespannten, feierlich geschmückten weißen Pferden zum Ehrengrab im Hietzinger Friedhof geführt.

Die Rede ist von Heinz Conrads, 1913 - 1986.

In der Wienbibliothek im Rathaus ist ihm eine kleine Ausstellung gewidmet. Man muss sich zum Ausstellungsbesuch im Internet anmelden, denn der Ausstellungsraum ist wirklich winzig und eng, da passen kaum mehr als 4-5 Besucher auf einmal hinein.

Beim Einang Felderstraße muss man sein Zeitfenster am Handy vorzeigen. Dann Stiege 6, 1.Stock - Achtung, es gibt ein Hochparterre und einen Halbstock, in Wirklichkeit ist das der 3.Stock, daher nehme man den Lift. - Lift, Ausstellung und auch die Garderobe sind kostenfrei.