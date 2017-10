Rezept Melanzani mit Pilzen, gesäuert

12.10.2017, 00:15 Uhr

1. Ich gab also eine mittelgroße Melanzani in die Mikrowelle. Während der 5-6 Min bei 600 Watt kochte ich die geviertelten Cremechampignons in Salzwasser halbgar.2. Ich ließ beides abkühlen, das Kochwasser goss ich weg.3. Ich legte in ein Einmachglas Krenflocken (Schraubenglas aus dem Kühlregal des Supermarktes), Knoblauchzehen, Pfefferkörner, nach Art meiner Mutter trockene Dille und ein kleines Stück Weißbrot. Nun kamen die Pilzstücke und die in Streifen geschnittene Melanzani (mit Schale) dazu.4. Ich streute unraffiniertes, unjodiertes Salz (Himalaya-Salz) darauf, ca. 1 TL oder etwas mehr und goss sprudelndes Mineralwasser darauf.5. Das Schraubenglas schraubte ich nicht zu, denn es gärt da drin, und es kann überlaufen. Ich stellte es ans Fensterbrett - oder noch besser: in die Sonne.6. Nach 2 Tagen kostete ich und befand es für seeehr gut, daher goss ich alles in ein Sieb. Ich klaubte Brot (schmeckt gut!), Dille, Pfefferkörner heraus, schichtete das Gemüse wieder ins Glas und goss die Brühe durch ein Sieb wieder darauf. Ich streute neue Krenflocken darüber, denn Kren ist wichtig; er verhindert, dass das Enzym Pektinase das Gemüse lätschig macht. (Ich weiß nicht, ob Melanzani und Pilze auch Pektinase haben so wie Gurken, aber der Kren schmeckt auf jeden Fall gut.) - Nun kann das Glas zugeschraubt 1-2 Wochen im Kühlschrank überleben, außer, es wird gleich alles aufgegessen.