Das gibt es wahrscheinlich nur in Wien...

18.10.2017, 21:10 Uhr

Eine Baustelle, wo das Baugerüst mit rotem Samt umgewickelt ist! So gesehen in der Wiener Staatsoper, wo trotz notwendiger Renovierungsarbeiten in der Eingangshalle der Betrieb aufrecht erhalten werden muss. Rotsamtene Gerüstteile passen zu einem feierlichen Opernbesuch...