Rezept Kürbis-Erdapfel-Brot

Die Erdäpfel geschält, der ungeschälte Kürbis entkernt, es wurde alles gemeinsam mit der Gabel zerdrückt. Ich ließ ein rohes Ei hinein gleiten, auch Salz und Gewürze, und so viel Erdäpfelstärke, dass eine nicht zu harte Masse entstand.Diese Masse buk ich in einer Silikon-Kastenform bis zur Stricknadelprobe, zuerst ca. 10 Minuten bei 200°C, dann ca. 25 Minuten noch bei 180°C.Der fertige Kuchen - oder Brot - wurde gleich, noch warm zu einem Braten mit Gemüse serviert. Man kann ihn aber auch kalt essen, oder scheibenweise in der Pfanne anbraten und mit Salat verspeisen.Gewürze: entweder bodenständig mit Salz, Pfeffer, Majoran und einem Hauch Kümmel - oder exotisch: mit Curry, etwas Zimt und Ingwer. Der Fantasie sind übrigens keine Grenzen gesetzt!