„Wissen macht Spaß“: Ein Haus zum Lernen

11.09.2018, 07:23 Uhr

„Wissen macht Spaß“ – unter diesem Motto stehen die Lernhäuser des Österreichischen Roten Kreuz.

TULLN (bs). Zum offiziellen Start konnte das Lernhaus Tulln sich am vergangenen Freitag über hohen Besuch freuen. „Bildung und Ausbildung sind die wichtigsten Fundamente im späteren Berufsleben. Daher freue ich mich, dass mit dem Lernhaus ein zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, das die Wissensvermittlung in den Mittelpunkt stellt“, erklärte Landtagspräsident Karl Wilfing. Der Betrieb läuft bereits seit Februar – mit Schulbeginn konnte nun das endgültige Quartier in der Neuen Mittelschule bezogen werden.Die Lernhäuser schließen eine Lücke im Betreuungsangebot und richten sich vor allem an Kinder aus bildungsfernen Schichten, die sich Nachhilfe nicht leisten können.