Voller Hoffnung blickt der Volksliedchor Himmelberg in die Zukunft, unter anderem mit der Gründung der „Young Voices“.

HIMMELBERG. Schon seit über 60 Jahren gibt es den Volksliedchor Himmelberg. Gegründet im Jahr 1960 kamen schon damals, genau wie heute, 25 Sängerinnen und Sänger zum gemeinsamen Singen zusammen.

Vom Kärntner- bis zum Schlagerlied

Erika Zwischenberger leitet seit 2003 den Chor, ihr zur Seite steht Obfrau Melanie Schnitzer (seit 2017). Das musikalische Repertoire bewegt sich vom Kärntnerlied über Volkslieder, geistige Chormusik bis hin zu Schlagermelodien. Auf Frage an langjährige Mitglieder, was zu den Höhepunkten des Vereinsleben vor der Pandemie zählte, kam sehr oft als Antwort: „Die Faschingssitzungen, die Schlosshofsingen auf Schloss Piberstein, die Frühlingskonzerte in der Kulturhalle Himmelberg sowie das Adventsingen in der Pfarrkirche in Himmelberg gehörten dazu.“ Gemeinsame Ausflüge, Wanderungen und Konzertbesuche bringen immer wieder Abwechslung ins Vereinsleben. Obfrau Melanie Schnitzer: „Trotz Corona konnten wir im letzten Herbst einen Ausflug in die Steiermark machen.“ Der Silberstollen im Arzberg, das Freilichtmuseum Stübing sowie die Hängenden Gärten der Sulamith standen am Programm, am Abend wurde in Geselligkeit lautstark und mit Begeisterung gesungen.

Gründung Young Voices

Eigentlich hätte im Jahr 2020 auch das 60-jährige Jubiläum statt finden sollen. Auf Grund der Pandemie musste dieser Termin jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Unsere Ziele für das heurige Jahr sind eher kurzfristig gesteckt. Dennoch sind wir hoffnungsvoll, heuer wieder einen normalen Probebetrieb abhalten zu können,“ erklärt Schnitzer. Dass diese zwei etwas anderen Jahre die Sänger in ihren Ambitionen nicht stoppen konnten, zeigt sich in der Gründung der „Young Voices“. Erstmals im Oktober 2021 trafen sich hier junge Sänger, um moderne Songs neu zu interpretieren, ihre Lieblingslieder selbst zu singen, bei Konzerten auf der Bühne zu stehen und um neue Freunde kennenzulernen. „Nach Corona bedingter Pause starten wir nun wieder mit den regelmäßigen Treffen und freuen uns, junge, ambitionierte Sänger begrüßen zu dürfen.“ Wer nun Interesse hat, einmal bei den Proben vorbei zu schauen, darf sich gerne bei Melanie Schnitzer unter Tel.: 0650/7200533 melden.