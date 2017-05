Italiener crashte mit Auto gegen Tankstelle

02.05.2017, 08:16 Uhr

Schrecksekunde in Himmelberg: Lenker kam mit seinem Auto von der Fahrbahn. Er stieß gegen Betonsäule einer Tankstelle.

Sekundenschlaf

HIMMELBERG. Ein 65-jähriger italienischer Staatsangehöriger lenkte am 1. Mai um 19.20 Uhr seinen PKW auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Himmelberg von Feldkirchen kommend in Richtung Gnesau.Auf Höhe einer Tankstelle kam er (laut seinen Angaben aufgrund von Sekundschlaf) rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Betonsäule der Tankstelle sowie gegen einige Werbeplakatständer und gegen eine Eisensäule. Durch die wegschleudernden Teile wurde auch der PKW eines Tankkunden, welcher gerade an der Zapfsäule stand, im Bereich der rechten Seite beschädigt.Sowohl der Lenker als auch seine im PKW am Beifahrersitz mitgefahrene Ehefrau (64) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Leichte Alkoholisierung

Beide lehnten aber nach notärztlicher Erstversorgung die weitere ärztliche Behandlung ab. Der Alkotest verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung.Zur Bergung des PKW standen die Freiwilligen Feuerwehren Himmelberg und Waiern mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 42 Mann im Einsatz.