Liebesgefühle in Feldkirchen

„Liebe und andere Gefühle“ stehen im Mittelpunkt einer Lesung, die am 11. Mai 2017 um 19.00 im KunstRAUM Feldkirchen stattfindet. Die Autoren Hildegard Marktl, Karin Prucha, Gernot Ragger, Helmut Strauss und Hannes Wendtlandt lassen das Auditorium mit ihren Texten an ihren Gedanken und Zugängen zu einem der schönsten Themen der Welt teilhaben.Der KunstRAUM Feldkirchen in der Thun-Passage (Bahnhofstrasse 8) in Feldkirchen wurde im vergangenen Jahr gegründet und versteht sich als künstlerischer Beitrag zur Stadtbelebung. Er bietet kreativen Menschen die Möglichkeit, sich und Ihre Werke öffentlich zu präsentieren.Nähere Infos: www.kunstraum-feldkirchen.at