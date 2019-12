Zu Silvester 1976 hatte das Laterndl-Trio in Hintersee seinen ersten Auftritt. Seit dieser Zeit garantiert Hias Wuppinger mit unterschiedlichen Besetzungen beste Unterhaltung. Seine starke Heimatverbundenheit drückt er in Liedern wie "I hob mei Hoamat gern`" aus. Ein besonderes Anliegen sind dem Trio die Benefizkonzerte, deren Einnahmen sie für Institutionen wie den Zivilinvalidenverband, die Lebenshilfe und den Arcus-Hof zur Verfügung stellt. Ein wichtiger Fixpunkt zur Weihnachtszeit in der Region.