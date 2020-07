Seit 2005 bietet das regionale Kulturzentrum Seekirchen ein breitgefächertes Veranstaltungsangebot.

SEEKIRCHEN (schw). Ein vielfältiges Kulturprogramm stellen Leo und Verena Fellinger mit Melina Berka seit der Gründung des Kulturvereins Kunstbox und der Adaptierung des ehemaligen Emailwerks der Firma Windhager in ein Kulturhaus auf die Beine. Zeitgenössische Kulturarbeit im Salzburger Seengebiet zu leisten hatte von Beginn an Priorität. Das Angebot reicht von Musik aller Genres über ein interessantes Film- und Theaterangebot bis hin zu Lesungen, internationalen Breakdance-Battles und kreativen Kindertagen, die weit über die Grenzen hinaus ein Begriff geworden sind. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Thema Landart gelegt, das in Workshops mit Künstler Matthias Würfel und Frank Nordiek auch die landschaftliche Identität der Region hinterfragt. Jährlich finden neben Eigenproduktionen und Gastveranstaltungen auch Projekte, Seminare, Präsentationen und weitere Veranstaltungen statt, die vom kulturinteressierten Publikum bestens angenommen werden. Seit dem Bestehen des Kulturvereins erfreuten Künstler wie die Kabarettisten Anita Köchl und Edi Jäger, Musiker wie Bartolomey-Bittmann, Schauspieler wie Georg Clementi in einzigartigen Aufführungen ihr Publikum.