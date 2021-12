Im Atelier des Vereins Kunstpunkt konnten Besucher Eugendorfer Künstlern über die Schulter blicken.

EUGENDORF. Zum 60-jährigen Jubiläum des Eugendorfer Bildungswerks luden Obfrau Anni Innerhofer und Obfrau Heidrun Hundsdorfer vom Verein Kunstpunkt zum Besuch ins Atelier. Neben der Vereinsobfrau stellten Künstlerinnen wie Nora Rettenbacher, Erich Aigner und Martina Sageder ihre Arbeitstechniken vor und standen für Fragen der Gäste bereitwillig zur Verfügung. Zudem präsentierten die Künstler einen Teil ihrer Werke. "Derzeit malen 17 aktive Künstler in verschiedenen Stilrichtungen in unserem Vereinsraum, das sich im Untergeschoß im Haus der Polizei befindet", so Hundsdorfer. Im Mittelpunkt des Kunstvereins stehen die gemeinsame Freude an der Kunst und die aktive künstlerische Tätigkeit. Die Künstler sehen es als ihre Aufgabe, interessierten Menschen Kunst näher zu bringen. Über den Atelier-Besuch von Bürgermeister Johann Strasser und Landtagsabgeordneten Josef Schöchl freuten sich die Vereinsmitglieder besonders.