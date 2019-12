Als Ouvertüre zum Jahresbeginn am spielt in Thalgau am 3. Jänner um 19 Uhr in der Aula der Volksschule das Austria Festival Symphony Orchestra das traditionelle Neujahrskonzert.



THALGAU. In altbewährter Weise interpretiert das Austria Festival Symphony Orchestra mit Dirigenten Reinhold Wieser Werke wie Donauwalzer, Radetzkymarsch, Plappermäulchen - Polka schnell und Werke der Johann Strauß Dynastie. Sopranistin Waltraud Nagl wird den Pesther Czardas aus der Operette Die Zigeunerliebe von Franz Lehar und die Arie Casta Diva aus der Oper Norma von Vincenzo Bellini mit all seinen Koloraturen zu Gehör bringen. Als junger Solist tritt der 18 jährige Sohn Simon Nagl mit dem dritten Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart auf. Mit dem berühmten Säbeltanz von Aram Khatchaturian und dem Tanz der Tassen aus der Oper Schneeflöckchen von Rimsky Korsakov geht es ab nach Russland.

Information und Kartenverkauf im Tourismusverband Thalgau: 06235-7350 oder unter www.thalgau-tourismus.at