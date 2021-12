Der Bürgermeister von Sankt Georgen Franz Gangl konnte zu seinem runden Geburtstag aufgrund der Corona – Pandemie kein Fest veranstalten. Dafür stand sein Telefon nie still, da Freunde und Wegbegleiter ihm auf diesem Wege die besten Wünsche überbrachten. Wobei aber auch einige persönlich „mit Abstand“ herzlich gratulierten, darunter der Bezirksobmann der Flachgauer Volkspartei Josef Schöchl.



SANKT GEORGEN. Bürgermeister Franz Gangl ist seit dem Jahr 2004 in der Gemeindevertretung von Sankt Georgen. Gangl war ab dem Jahr 2009 Vizebürgermeister und wurde im März des Jahres 2014 mit sehr großer Mehrheit zum Bürgermeister von Sankt Georgen gewählt. Bei den Wahlen im Jahr 2019 wurde er in diesem Amt bestätigt.

Gemeindepolitik in die Wiege gelegt bekommen

Franz Gangl ist Vollerwerbslandwirt in Untereching. Die Gemeindepolitik ist ihm in die Wiege gelegt worden. Sein Vater gleichen Namens war vom Jahr 1980 bis zum Jahr 1994 ebenfalls als Bürgermeister von Sankt Georgen tätig und somit sein Vorvorgänger in diesem Amt.