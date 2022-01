Das neue "Haus der Vereine" soll heuer in Neumarkt am Wallersee gebaut werden. Geplant ist ein Gebäude in Hybridbauweise, mit einem besonders hohen Holzanteil.

Foto: Stadtgemeinde Neumarkt

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Das Budget der Stadtgemeinde Neumarkt wurde beschlossen. 18,9 Millionen sollen ausgegeben werden. Eines der wichtigsten Vorhaben ist der Neubau eines "Hauses der Vereine".

NEUMARKT. Die Gemeindevertretung in Neumarkt am Wallersee hat das Budget für das Jahr 2022 sowie den mittelfristigen Finanzplan der nächsten fünf Jahre beschlossen. Die operative und investive Gebarung der Flachgauer Stadtgemeinde sieht im kommenden Jahr eine Gesamtsumme von rund 18,9 Mio. Euro vor. “Damit werden wir den hohen infrastrukturellen Standard in Neumarkt halten und die Lebensqualität der hier lebenden Menschen weiter verbessern können“, freut sich Bürgermeister Adi Rieger über den einstimmigen Beschluss aller Parteien zum Budget.

Vereine bekommen Haus

Zu den wichtigsten Vorhaben im kommenden Jahr zählt der Neubau des “Hauses der Vereine” im Schulzentrum mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Mio. Euro. Der Baustart ist im Frühjahr geplant, das Haus soll in einem Jahr bezugsfertig sein. Aus dem Architekturwettbewerb ging das Salzburger Büro dunkelschwarz hervor. Geplant ist ein Gebäude in Hybridbauweise, mit einem besonders hohen Holzanteil. Nur das Kellergeschoß sowie der Stiegenhaus-, Lift- und Sanitärkern wird in Betonbauweise errichtet.

Begegnungszone zwischen Haus der Vereine und Kinderstadt

Das neue Haus der Vereine bietet den Gruppen auf rund 1.000 Quadratmetern Nutzfläche genügend Raum für gemeinsame Aktivitäten, Besprechungen, Musikunterricht und Proben sowie vieles mehr. “Außerdem wird ein teilbarer Vereinssaal als Multifunktionsraum nach Bedarf für alle Neumarkter Vereine nutzbar sein. Im Zentrum steht zudem eine gemeinsame Platzgestaltung als Begegnungszone zwischen dem Haus der Vereine und der im Vorjahr neu eröffneten Kinderstadt”, erklärt Bürgermeister Rieger.

Geld fließt in Schulsanierung, Bahnhof und Straßenbau

Weitere wichtige Budgetposten in Neumarkt beinhalten die Sanierung der Turnhalle in der Volksschule Sighartstein, im aktuellen Jahr sind dafür 108.000 Euro vorgesehen. Nach bisher bereits geleisteten 1,2 Mio. Euro wendet die Stadtgemeinde heuer weitere 98.000 Euro für ihren Kostenanteil im Projekt Verkehrsknoten Bahnhof Neumarkt auf. In den Bereich Straßenbau fließt rund eine Mio. Euro, unter anderem für die Sanierung der Bahnhofstraße, wo auch ein neuer Geh- und Radweg vorgesehen ist.

Das könnte dich auch interessieren....

Hier findest du weitere aktuelle Berichte...