Familienförderung für Straßwalchener

Ab Jänner 2020 wird in Straßwalchen eine Familienförderung angeboten die dann Unterstützung gewährt, wenn es zu außergewöhnlich hohen Belastungen in der Familie kommt. "Mit dem neuen Fördermodell erhalten Familien künftig bei der Geburt und zum Schulbeginn der Kinder eine Unterstützung von 100 Euro in Form von Plusregion-Gutscheinen. Dies ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Am Ende des kommenden Jahres werden wir die neue Maßnahme evaluieren“, erklärt Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ).