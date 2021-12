U16 Meisterschaft 18.12.2021

Eine Woche nach Lockdownende fanden trotz Trainingsrückstand die Spiele der U16 weiblich statt. Leider ohne Zuschauer, aber mit Livestream. „Es waren für alle die gleichen Voraussetzungen“, so der Trainer Thomas Pichler.

Im ersten Spiel durften wir gegen die Gastgebermannschaft UVV Seekirchen spielen. Im ersten Satz befanden wir uns irgendwie noch im Lockdown. Es funktionierte alles nicht wirklich. So kam es zum 05:25 und somit Satzsieg für UVV Seekirchen. Im zweiten Satz haben sich die Mädels dann wieder gefunden. Sie starteten sehr gut in den Satz und haben viel gekämpft. Schlussendlich wurde dieser Einsatz mit einem knappen 25:22 belohnt. Frisch motiviert und voller Siegesdrang ging es dann in den Entscheidungssatz. Leider verloren wir wieder den Rhythmus und kamen nicht richtig ins Spiel. Diesen letzten Satz mussten wir leider mit einem 09:15 an den UVV Seekirchen abgeben.

Im zweiten Spiel erwartete uns die Revanche gegen die SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen, gegen die wir im ersten Spiel mit 0:2 an Sätzen verloren haben. Leider mussten wir den ersten Satz mit einem 17:25 verloren geben. Im zweiten Satz kämpften sich beide Mannschaften Punkt für Punkt Richtung Satzsieg. Diesen konnten wir mit 25:22 für uns entscheiden. Und wieder musste ein Entscheidungssatz gespielt werden. Ganz anders wie im ersten Spiel, fand unsere Mannschaft gleich richtig ins Spiel und ließen nichts mehr anbrennen. Mit einem 15:05 Satzsieg beendeten wir das Spiel.

Mit einem Sieg und einer Niederlage und somit auf Platz vier in der Tabelle verabschiedet sich die U16 Union Woerle Henndorf in die Weihnachtspause.