Wandern erfreut sich großer Beliebtheit

Wunderschöne Almen, urige Hütten oder einfach nur die Einsamkeit in den Bergen und der Natur erleben. Wandern ist mehr denn je als Freizeitgestaltung in Mode, immer mehr Menschen suchen die Ruhe der Natur, um abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen. Leider lässt sich dieser Trend auch in den Unfallzahlen des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit nachweisen. Knapp die Hälfte aller Unfälle bei Bergsportaktivitäten im Sommer gab es 2020 beim Bergwandern. Die häufigsten Unfallursachen mit tödlichem Ausgang dabei sind Herz-Kreislaufversagen gefolgt von Absturz, Sturz, Stolpern und Ausgleiten. Rettungseinsätze wegen fehlender Orientierung, Erschöpfung und Selbstüberschätzung nehmen ebenfalls zu.

Gut vorbereitet können die Risiken minimiert werden

Mit der Ausbildung zum Geprüften Natur- & Erlebniswanderführer® bietet das auf Outdoorerlebnisse und -trainings spezialisierte Unternehmen weitblick – organisiert orientiert unter der Marke wanderguide.at dafür eine fundierte Basis an. Neben dem fachlichen Wissen zur Planung und sicheren Durchführung von Wanderungen wird auch die Erlebniswelt Natur mit ihren verschiedenen Facetten gelehrt“, so der Initiator der Ausbildung Wolfgang Kinz. „Damit wird jede einzelne Wanderung ein Stück sicherer, wird zum Erlebnis und behält seine Einzigartigkeit“, ergänzt er.

Der Mehrwert einer Tour mit einem ausgebildeten Wanderführer

„Geführte Wanderungen eröffnen die Möglichkeit, die Schönheiten der Natur und der Berge stressfrei aufzunehmen. Wanderführer zeigen den Gästen Kraftplätze in der Natur, erzählen Geschichten aus und über die Gegend und führen sicher durchs Gelände“,erklärt Kinz.

Welche Vorteile bietet eine Ausbildung zum Wanderführer?

Als geprüfter Natur- und Erlebniswanderführer® hat man die fachliche Kompetenz Wanderungen zu planen, Gruppen zu führen und im Notfall die richtigen Maßnahmen zu setzen. Darüber hinaus hat man eine tolle berufliche Zusatzqualifikation und kann damit sein Hobby zum Beruf machen. Zahlreiche Hotels und Pensionen bieten ihren Gästen die Zusatzleistung der geführten Wanderungen an und benötigen dazu ausgebildete Wanderführer.

Tätigkeitsbereich und gesetzliche Grundlage

Der Geprüfte Natur- & Erlebniswanderführer® ist nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung berechtigt, Einzelpersonen und Gruppen auf Steigen und Wegen bzw. in weglosem Gelände ohne unmittelbare Absturz- und Lawinengefahr und ohne alpintechnische Hilfsmittel (z.B. Seilsicherung) im Bundesland Salzburg gegen Entgelt zu führen und zu begleiten. Die nächste Ausbildung zum gepr. Natur- & Erlebniswanderführer® findet in zwei Modulen im April und Mai dieses Jahres statt. Details und Infos über die Ausbildung können unter www.wanderguide.at nachgelesen werden.

Nächste Ausbildungstermine:

Sommermodul_1: 29. April - 02. Mai 2021

Sommermodul_2: 21. - 24. Mai 2021