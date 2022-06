Der Salzburgring wird auch im Jahr 2022 wieder für alle Sportbegeisterten geöffnet. Kürzlich fand die Pressekonferenz für die Outdoor-Sport-Veranstaltung mit dem Titel „Ring frei" statt, die am 28. August 2022 am Salzburgring stattfinden wird. Mit dabei waren der Veranstalter des Sport-Events Markus Förmer, der Geschäftsführer des Salzburgrings Ernst Penninger, Sportlandesrat Stefan Schnöll, der Chef des Tourismus-Verbandes Fuschlseeregion Gerald Reisecker und der nordische Kombinierer Mario Seidl.

PLAINFELD, SALZBURG. Das Sport-Event mit dem Titel „Ring Frei" findet heuer am 28. August 2022 statt und steht für Gleichstellung, die Inklusion, die Integration und das Thema Nachhaltigkeit. Besonders der grüne Gedanke ist den Veranstaltern hier ein großes Anliegen. Mit der großen Sportveranstaltung wollen die Veranstalter zeigen, dass man sich heutzutage auch ohne die Umwelt zu belasten, sehr gut fortbewegen kann. Deshalb ist auch die Elektro-Mobilität dabei ein großes Thema. Der Salzburgring bietet bereits eine Infrastruktur mit Aufladestationen für Autos, Motorräder und Räder und ist die einzige Rennstrecke in Europa mit per­ma­nen­ter Infra­struk­tur für E-Mobilität. Einlass ist beim Outdoor-Event für alle ab 7.30 Uhr. Die Zuseher des Events und die Betreuer sind auch ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Ein vielfältiges Programm Der nordische Kombinierer Mario Seidl bei der Pressekonferenz am Salzburgring in Plainfeld.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Bei neun Fun-Sport-Bewerben wird am 28. August 2022 für alle Altersgruppen etwas dabei sein. Den ganzen Tag gibt es dabei spannende Programmpunkte, in unterschiedlichen Bewerben oder man kann auch nur zum Spaß mitmachen. Die Veranstaltung „Ring Frei" war auch letztes Jahr schon ein großer Erfolg wo insgesamt 500 Teilnehmer und 500 Besucher mit dabei waren. Im Rahmen der Veranstaltung werden internationale Wettkämpfe wie der German Inline Cup sowie der Visma Ski Classics-Skirollerbewerb, der Eurocup der Kick Biker und die Speedinlineskating-Meisterschaften abgehalten. Zusätzlich wird es verschiedene Nachwuchsbewerbe in ganz unterschiedlichen Disziplinen geben.

Über das Event „Ring Frei"

Das Event Ring frei ist keine Sportveranstaltung im klassischen Sinn, bei der sich nur Wettkampfsportler treffen. Es geht dabei vorrangig um einen Tag des Sports für alle, bei dem jede und jeder etwas Neues ausprobieren und dazulernen kann. Man kann dabei im Freien an neun unterschiedlichen Fun-Sport-Bewerben teilnehmen. Dazu zählen Sportarten wie das Inline-Skating, das Skiroller-Fahren, das Scooter-Fahren, Skateboard-Fahren, das Laufen, das Inline Hockey, der Sommerbiathlon, die Bewerbe der Kategorie Handicaped und verschiedenste Bewerbe im Zusammenhang mit der Elektro-Mobilität. „Für alle die zwischen Wettkampf und Ring Frei - Just for Fun etwas suchen, gibt es heuer erstmals auch einen Fitnessrun", erklärt Markus Förmer, der Veranstalter des Events. Auf einer Strecke von 12,7 Kilometern können dabei dann alle Teilnehmer ab 14 Jahren ihre Fitness testen. Am Nachmittag heißt es dann „Ring frei" für alle, wobei die Teilnehmer ohne Zeitnehmung in das Gelände des Salzburg-Rings gelassen werden und Sport im Freien betreiben können.