Salzburg Premiere: Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer

Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer. Klassik trifft auf Komik. Hier ein Weltstar, dort ein Satiriker, weltberühmt in Österreich.

Und er will bei ihr Singen lernen. Spät, aber doch. Nach Zögern willigt sie ein ihn zu unterrichten und so gewinnt das Publikum mit ihm Einblicke in die Hinter- und Abgründe der Branche. Sieht Geheimnisse, die hinter Liederabenden stecken können. Unentdecktes, Skurriles, in jedem Fall Amüsantes tritt zutage. Lassen Sie sich überraschen.“



Eintritt:

€ 30,-/€ 28,-/€ 26,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 18,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis