Neue Gesunde Gemeinde: Anthering im Zirkusfieber

08.05.2017, 10:00 Uhr

ANTHERING (schw). Das Anthelli-Lied und Cirkusaufführungen der Antheringer Volksschüler leitete die Einweihung der neuen Spiel- und Sportgeräte durch Pfarrer Erwin Klaushofer ein. Als 42. Gemeinde im Land Salzburg wurde vom Arbeitskreis für Vorsorgemedizin (AVOS) die Auszeichnung "Gesunde Gemeinde" an Anthering verliehen. "Dafür ist unter anderem ein einstimmiger Beschluss der Gemeindevertretung und ein Arbeitskreis notwendig, der sich mit dem Thema Gesundheit in der Gemeinde drei Jahre lang intensiv auseinandersetzt", so AVOS-Bereichsleiterin Maria Pramhas. Viel Spaß hatten im Anschluss Kinder und Erwachsene mit den neuen Spielgeräten und den Zumba-Vorführungen mit Fitness zum Mitmachen. Eine Show von Clown Eliran Hasson und Cirkuskinder rundeten das Programm ab. "In Anthering gibt es mehr Einrad- als Zweirad-Kinder", freute sich Bürgermeister Johann Mühlbacher, der Landtagsabgeordeten Josef Schöchl und Arbeitskreisleiterin Monika Jell begrüßte. "Bei uns gehört der Cirkus für 150 Kinder zum Alltag. Wir freuen uns, dass alle mit großer Begeisterung dabei sind", so Evelyn Daxner-Ehgartner, die mit Volksschulleiter und Cirkusdirektor Andreas Platzer den Cirkus Anthelli vor sieben Jahren gegründet hatte.