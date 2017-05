„Unten“ feierte Film-Weltpremiere in Henndorf

02.05.2017, 00:00 Uhr

HENNDORF (schw). „Die Dreharbeiten waren schwierig. Im U-Boot war es sehr eng“, lachte Produzent Martin Fischer von Great m_Media. Für den Film „Unten“ wurde ein 15 Meter langes U-Boot mit originalgetreuen Navigationsinstrumenten nachgebaut. „Mir hat das Thema sofort gefallen“, so Regisseurin Stefanie Cervenka, die den Film mit Lukas Bischof und Kristina Kahlert in den Hauptrollen sowie Tanja Lackner, Franz Zwanzger und Moritz Girbl vorwiegend im Flachgau und am Mondsee drehte. Die Kamera führte Co-Produzent Thomas Traschwandtner und die Regieassistenz hatte Yasmin-Felice Mader inne. Der junge erfolgreiche Elektrotechnik-Student Adrian weiht Leah in sein Geheimnis ein und zeigt ihr sein Unterseeboot und die schöne Unterwasserwelt. Doch technische Probleme vermiesen den beiden bald die Freude. Leah wird skeptisch und Adrian verhält sich seltsam. Zur Premiere kamen weiters Bianca Berger und Georg Traschwandtner (Ton), Statist Dominik Kern, Janna Ambrosy und Christine Lukesch.