Vernissage Andrea Auer & Felix Igler

25.04.2018, 12:44 Uhr

Andrea Ulrike Auer, geb. in Salzburg, widmet sich seit 1991 der Malerei, Ihr Weg führte sie von Salzburg, über das Salzkammergut, wo sie 1998 Ihre erste Ausstellung in St. Gilgen am Wolfgangsee hatte, in das Süd Burgenland und dann nach Spanien Andalusien, wo sie zuletzt lebte, bevor sie vor 5 Jahren wieder zu Ihren Wurzeln zurückkehrte und jetzt in Irrsdorf auf einem Bauernhof lebt.

Da die Künstlerin sehr gerne mit anderen Künstlern zusammenarbeitet, entstand der Kontakt zu Felix Igler, einem jungen vielversprechendem Künstler aus der Faistenau, die Beiden wollen nun gemeinsam, Ihre Kunstwerke im K3 Saal in Thalgau präsentiere und laden zu Ihrer Vernissage, am Freitag, den 04. Mai 2018 , Beginn 19.30 herzlich ein (Einlass ab 18 Uhr)Die K3 Band aus Mondsee sorgt für musikalischen Genuss, jedoch auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.