Elsbethen : Ganz viel Neues für die Kinder

11.09.2018, 13:43 Uhr

Elsbethen schließt wichtige Projekte im Bereich der Kinderbetreuung ab



Neuer Spielplatz

ELSBETHEN (kha). "Nach der Fertigstellung des neuen Kindergartens im Herbst 2017 rundet die Kinderbetreuung für unter Dreijährige in der Goldensteinstraße das Service für junge Familien in Elsbethen nun perfekt ab", freut sich der Elsbethener Bürgermeister Franz Tiefenbacher. Mit Anfang September hat der Verein "Gemeinsam Wachsen" die neu umgebauten Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens bezogen und betreut dort nun ab Oktober drei Krabbelgruppen.Ein zweites, im September fertiggestelltes Vorhaben ist der neue Kinderspielplatz in der Austraße, der nach den Plänen von Architekt Renndorfer verwirklicht wurde. Die Anlage ist mit einem Sand- und Wasserspielbereich für die ganz Kleinen, aber auch mit zahlreichen Spiel- und Klettergeräten für größere Kinder ausgestattet. Dazu kommen Sitzgelegenheiten, viele Sport- und Fitnessgeräte – eben alles, was das Kinderherz begehrt. Auch auf die Bepflanzung wurde großes Augenmerk gelegt: Je nach Jahreszeit wird der Spielplatz in unterschiedlichen Farben erblühen.

Seit 24 Jahren Bürgermeister

Franz Tiefenbacher steht der Gemeinde Elsbethen nun schon seit 24 Jahren als Bürgermeister vor. Er wird auch bei der Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2019 noch einmal kandidieren. Unter seiner Ägide wurde in den letzten Jahren viel bewegt – mit Erfolg: Die Gemeinde steht heute gut da. Im Bonitätsranking 2018, mit dem jene 250 Gemeinden dargestellt werden, die die besten Bonitätszahlen aufweisen, erreichte Elsbethen den ausgezeichneten sechsten Platz. Kein kurzfristiger Erfolg, sondern das Ergebnis langjähriger kontinuierlicher Arbeit, so Franz Tiefenbacher: "Elsbethen ist eine lebendige Gemeinde mit einer guten Lebensqualität", so der Bürgermeister: "Mein Anliegen war und wird auch weiterhin sein, unseren Einwohnern eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Mit dem neuen Angebot für Eltern und Kinder wurde ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung gesetzt."