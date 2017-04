Ereignisreiches verlängertes Wochenende in Bürmoos

23.04.2017, 11:18 Uhr

Ein ereignisreiches Wochenende gibt es in Bürmoos vom 28. April bis zum 1. Mai.

Den Auftakt bilden die Fussballmeisterschaftsspiele am Freitag, 28. April Bürmoos 1b - USV Michaelbeuern um 17 Uhr, und um 19:30 empfängt der SV Bürmoos mit dem SV Straßwalchen ein Spitzeteam in der Salzburger Liga. Besonders für Bürmoos ein ganz entscheidendes Spiel, denn Abstand zu den Abstiegsplätzen wurde in den letzten Wochen gefährlich geringer.Am Samstag, den 29. April findet von 14 - 18 Uhr im Gemeindesaal das beliebte Reparatur-Cafe statt. Hier treffen sich vor allem Menschen, denen die sprichwörtliche Wegwerfmentalität gegen den Strich geht. Mitbringen kann man alles reparaturbedürftige, das man unter dem Arm tragen kann.Am Sonntag, 30. April mit Treffpunkt um 20:30 beim Gemeindamt findet der traditionelle Fackelzug der SPÖ Bürmoos zum 1. Mai statt. Als Gast hat der Landesparteivorsitzende Walter Steidl sein Kommen zugesagt.Den 1. Mai läutet ebenfalls traditonellerweise die Trachtenmusikkapelle Bürmoos in den einzelnen Ortsteilen mit dem musikalischen Weckruf ein.Von 8 - 11 Uhr hat man dann die Möglichkeit, zum Karl-Zillner-Gedächtnismarsch des Hundesportvereines Bürmoos beim Hundeplatz zu starten. Nach Absolvierung der Marschstrecke haben dann alle die Möglichkeit, den 1. Mai gemütlich bei Speis und Trank ausklingen zu lassen. Auch für Kinder gibt es einige Überraschungen.