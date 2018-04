Von der weiten Landschaft Islands ins Studio

26.04.2018, 11:38 Uhr

Eva Frischling fotografiert am Liebsten Menschen und Tiere.



Fotografie & Pferde

Alles fing vor vielen Jahren an, als Mutters analoge Kamera in Griffnähe kam, und die Filme restlos ausfotografiert wurden. Damals standen als Model meist Katze „Bimbo“, oder die Pferde des Nachbarn. Während der Lehrzeit als Einzelhandelskauffrau blühte die Liebe mit dem Malen des Lichtes richtig auf. Das erst verdiente Geld wurde in Kameras, Objektive und Kurse investiert, und es dauerte nur wenige Jahre, bis der Sprung in die Selbstständigkeit gewagt wurde. In der Zeit zwischen Lehre und Selbstständigkeit wurde die Werbe Design Akademie gemeistert, in Island bei einem Pferdehof gearbeitet, und ein Praktikum bei einem Starfotografen in Köln absolviert.Aber nicht nur das Fotografieren, sondern auch die Pferde haben es Eva seit jeher angetan. So lag es nicht weit entfernt, dass die ersten Fotokurse zum Thema Pferdefotografie waren. Nach und nach wurde auch die Menschenfotografie immer mehr zum Thema. Durch die Islandpferde kam auch das Heimatland dieser, Island, immer mehr in den Vordergrund.Seit 2013 gibt es das Fotografen Label „Rookie Photography“, und seit 2015 den Eigenverlag „the tall ef“, mit Werken rund um Island. Fotografiert werden nach wie vor hauptsächlich Menschen und Tiere, sowohl in der Natur, als auch im Studio.