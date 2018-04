Taekwondo: 2 mal Gold in Kössen - Anerkennungspreis für Karki

30.04.2018, 13:56 Uhr

Gold gab es für Fabio Kral in der Schülerklasse und Ali Reza Khalii bei den Herren -80 Kilogramm.Silber holten sich nach starker Vorstellung Hossein Khalily und Anita Grosic, Bronze gab es für Pia Fraunhuber, Tijana Djordevic und Safi Inayatullah.Weiter geht es für das Oberndorfer Team bei der Salzburger Landesmeisterschaft am 12.5 in Schwarzach, während Nationalteamsportler Aleksandar Radojkovic am gleichen Tag das Team Austria bei der Europameisterschaft in Kazan, Russland vertritt.

Einen weiteren Grund zum Feiern gab es für die Oberndorfer am 27.4. bei der Sportunion Landeskonferenz, wo der 16-jährige SSM Sportler Binay Karki mit dem Anerkennungspreis der Sportunion Salzburg im Wert von 500 € ausgezeichnet wurde.