NEUMARKT. Die SPÖ Neumarkt lädt am Samstag, 29. August, 18 Uhr, zum Spätsommerfest auf die Bretterbühne am Marktplatz. Zu Gast ist die Band "Hausfreind", bestehend aus den Local Heroes Mathias Palmetshofer, Benedikt Harrer, Gabriel Harrer und Christian Cerenko. Die Veranstaltung findet bei freiem Eintritt und nur bei Schönwetter statt. Gastronomisch versorgen das Gasthaus Ochsenwirt und das Gasthaus Reisinger. Aufgrund der gültigen Corona-Sicherheitsbestimmungen sind ausschließlich Sitzplätze möglich. Gratis-Sitzplätze – auch für Familienangehörige und Freunde – können per E-Mail unter annemarie.obermueller@spoe.at oder telefonisch bei Angelika Palzer-Reindl unter 0676 / 43 71 700 reserviert werden.