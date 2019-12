ST. OSWALD. Der Nachwuchs des USV St. Oswald konnte bei der Weihnachtsfeier auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Auch an die Kinder, denen es nicht so gut, wurde gedacht. Jener Betrag, der normalerweise für Weihnachtsgeschenke verwendet wird, ging an die Herzkinder Österreich. Den Scheck nahm stellvertretend die St. Oswalderin Karin Mittendorfer entgegen, die als Gemeindeärztin in Unterweißenbach tätig ist.

