UNTERWEITERSDORF. "Blonder Engel" landet am 6. März zum ersten Mal – und das mit großem Erfolg – in Unterweitersdorf. Mit exzellentem Gitarrenspiel und schelmischer Selbstironie sorgte er für einen vergnüglichen Abend. Organisator Bürgermeister Wilhelm Wurm konnte sich über einen Reinerlös in der Höhe von 4.500 Euro freuen. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Eltern-Kind-Zentrum, dem Hort und dem Kindergarten Unterweitersdorf zugute. Der Rest geht an den Verein "Chancengerechtigkeit". Martin Kraschowetz ist dessen Vorsitzender. Er dankt allen Sponsoren, Besuchern und Mitarbeitern zur gelungenen Veranstaltung: "Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir Familien in schwierigen Lebenslagen helfen können."