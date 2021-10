HIRSCHBACH. Am Dienstag, 12. Oktober, knapp nach 1 Uhr, verständigte ein 68-jähriger Hausbesitzer die Einsatzkräfte über einen Brand. Laut Angaben des Mannes habe er am Vorabend im etwa zehn Meter entfernten Wintergarten einen "Schwedenofen" beheizt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Funkenflug auf den angrenzenden Gartenschuppen war. Am Einsatzort war die Feuerwehr Hirschbach mit 20 Mann mit den Löscharbeiten beschäftigt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beim Brand wurden keine Personen gefährdet oder verletzt.