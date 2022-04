HAGENBERG. Im Ursulinenhof in Linz fand die Verleihung des Gütesiegels für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) statt. Das im Softwarepark Hagenberg beheimatete Unternehmen Count IT ist zum vierten Mal in Folge Träger dieser Auszeichnung für innerbetriebliches Engagement um Gesundheit und Wohlbefinden.Das Motto “Der Mensch im Mittelpunkt“ ist bei Count IT fixer Bestandteil der Firmenphilosophie. Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und eine ausgeglichenen Work-Life-Balance sind neben der nachhaltigen Sicherung von gesunden Arbeitsplätzen fest in der Unternehmenskultur etabliert.



Stolz auf Auszeichnung



„Wir sind sehr stolz darauf, das BGF-Gütesiegel wieder in Empfang nehmen zu dürfen", sagen die Geschäftsführer Maximilian Wurm und Peter Berner. "Es bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Mensch das wichtigste Gut ist." Und angelehnt an den Slogan der Wirtschaftskammer ("Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut") betonen Wurm und Berner: "Geht es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut, so geht es auch dem Unternehmen gut."

INFO: Das BFG-Gütesiegel wird seit 2004 vom Österreichischen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung vergeben. Dieses offiziell anerkannte Qualitätszeichen kennzeichnet Unternehmen, die systematisch und dauerhaft Maßnahmen für ein gesünderes Arbeitsumfeld umsetzen.