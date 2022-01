Große Trauer in Gutau: Am Freitag, 21. Jänner, verstarb der ehemalige Vizebürgermeister Karl Höller im Alter von 65 Jahren. Höller war Familienmensch, Jagdfreund und Mitgestalter der Gemeinde.



GUTAU. "Geht nicht, gibt’s nicht!" Dieser Leitspruch begleitete Karl Höller, der schon in jungen Jahren aufgrund des frühen Todes seines Vaters für die Familie Verantwortung übernehmen musste, sein ganzes Leben lang. Seiner Mutter und seinen Geschwistern war er stets eine große Stütze.

Familie als Mittelpunkt



Die Familie blieb immer sein Mittelpunkt. Gemeinsam mit seiner Frau Maria schuf er sich ein Haus in der Ortschaft Hundsdorf und legte für die drei Kinder die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Sein Geschick in handwerklichen Dingen machte ihn zu einer fixen Adresse bei Verwandten und Freunden. Bevor ein Teil weggeworfen wurde, erfolgte eine penible Prüfung, ob es nicht doch eine sinnvolle Verwendung dafür geben könnte. Karl Höller war ein begnadeter Bastler – eine Qualität, die auch seine Enkelkinder erfreute. Gerne arbeiteten sie gemeinsam mit ihrem Opa in der Werkstätte mit Holz und schufen bemerkenswerte Stücke.

Mann mit Hausverstand



Der gelernte Schlosser der Vöest hatte aber auch seine berufliche Entwicklung immer im Auge. Stets auf Weiterbildung bedacht, arbeitete sich Karl Höller bis zum Einkaufsteamleiter der Firma Bosch AG in Linz hoch. Seine soziale Kompetenz und sein Talent, mit Hausverstand Lösungen zu finden, machten ihn zu einem überaus geschätzten Mitarbeiter. Das jagdliche Interesse wurde ihm in die Wiege gelegt. 1975 absolvierte er die Jagdprüfung und er war ab dieser Zeit ein begeisterter Jäger und Heger. Die "Tannbachleite" im Revier Gutau-Hundsdorf war seine Heimat. Durch seine ausgleichenden menschlichen Fähigkeiten und durch seine Geselligkeit war er eine große Stütze in der Jagdgemeinschaft.

Offen und zielorientiert



Karl Höller war auch ein Mensch der Öffentlichkeit. Seine Geselligkeit, sein Humor und seine Bereitschaft, für die Menschen zu gestalten, machten ihn zu einem gefragten Mann. 30 Jahre lang war er Kassier bei der SPÖ Gutau und so jahrzehntelang die rechte Hand von Bürgermeister Josef Lindner. „Karl war ein Freund und Weggefährte, wie es ihn selten gibt", sagt Lindner. "Offenheit, Zielorientiertheit, kritisches Hinterfragen und das Bemühen, für die Menschen bessere Bedingungen zu schaffen, waren seine Grundsätze." Von 1991 bis November 2021 war Höller Mitglied des Gemeinderates, von 1991 bis 2015 Mitglied des Gemeindevorstandes und von 2009 bis 2015 übte er die Funktion des Vizebürgermeisters aus. Mit Karl Höller verliert Gutau einen ganz besonders engagierten Menschen, viele einen guten Freund und die Jägerschaft einen vorbildlichen Weidkameraden.