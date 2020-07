LEOPOLDSCHLAG. Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Donnerstag, 16. Juli, gegen 6.20 Uhr, mit seinem Pkw auf der Leopoldschläger Bezirksstraße (L 1481) und bog links in die Mühlviertler Straße (B 310) Richtung Freistadt ab. Zur gleichen Zeit war ein 49-jähriger polnischer Kraftfahrer mit seinem Lkw Richtung Wullowitz unterwegs. Dieser stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des 18-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen links neben der B 310 in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Der 18-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Freistadt eingeliefert.