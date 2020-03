FREISTADT. Zu einem "Mutmacher-Abend" unter dem Motto "Trau.Di" laden die Bezirks-SPÖ-Frauen am Freitag, 13. Jänner, 19 Uhr, in die Volkhilfe (Lasberger Straße 8, Eingang Kasernstraße) ein. Zu Gast ist die Vorsitzende des Linzer Frauenhauses, Dagmar Andree. Sie studierte Jus und arbeitet als Abteilungsleiterin in der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die überzeugte Feministin engagiert sich auch im Flüchtlingsbereich. Für alle Besucherinnen gibt es gratis die neue Ausgabe der “Marie“.